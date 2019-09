Siracusa, terreno come discarica e rifiuti a fuoco: denunciato un uomo

Aveva adibito il suo terreno, in via Elorina, a discarica a cielo aperto (non autorizzata). Sull'area conferiti rifiuti non pericolosi tra cui immondizia, carta e cartone, materiale edile e di scarto oltre a ingombranti e Raee. Alcuni anche destinati al rogo.

Sul posto gli agenti del nucleo Ambientale della Polizia municipale che hanno denunciato un siracusano, titolare del terreno, per aver infranto la norma riguardante l’attività di gestione rifiuti non autorizzata. L'area è stata sequestrata preventivamente. All'uomo elevata una sanzione di 2mila euro.