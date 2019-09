Palermo, aperta inchiesta per inquinamento sulla discarica di Bellolampo

La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta per inquinamento ambientale sulla discarica di Bellolampo a Palermo. Sarebbero indagati l'ex direttore generale del dipartimento rifiuti dell'assessorato regionale all'Energia Maurizio Pirillo e Marianna Grillo direttore generale per i rifiuti e l'inquinamento del ministero dell'Ambiente perchè l'impianto di bio trattamento sarebbe inadeguato. L'indagine riguarda anche i ritardi nella realizzazione della settima vasca ma per questo capitolo non vi sarebbero indagati per ora. Nel fascicolo vi sono atti, fotografie e relazioni ambientali come quella dell'Arpa secondo cui la discarica di Bellolampo costituisce "imminente minaccia di danno ambientale". Da diversi anni ormai la discarica è al centro dell'attenzione dei politici e della magistratura, con sequestri e dissequestri, per la situazione di emergenza dovuta al riempimento delle vasche, ai danni ai macchinari, agli incendi che divampano improvvisi.