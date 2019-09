Rosolini, tessere libera circolazione AST per gli invalidi civili: al via le istanze per l’anno 2020

Gli invalidi civili da oggi, e fino al 31 ottobre 2019, possono presentare istanza per il rilascio delle tessere di libera circolazione Ast (Azienda Siciliana Trasporti) per l’anno 2020.

Possono presentare istanza tutti i cittadini con invalidità riconosciuta dal 67%.

La domanda, deve essere redatta, su apposito modello, disponibile presso lo sportello dei Servizi Sociali, sito in via Tobruk, o sul sito del comune di Rosolini. All’stanza dovrà essere allegata la seguente documentazione: fotocopia del certificato di invalidità; fotocopia del documento d’identità; ricevuta originale di versamento bancario di €. 3,38 intestata all’AST – via Caduti senza Croce 28- 90144 Palermo. Coord. Bancarie IT/11/S0100504600000000200002.