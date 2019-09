Siracusa, inseguimento notturno per le vie della città: arrestato 24enne

Non si sarebbe fermato all'Alt dei Carabinieri e avrebbe tentato la fuga, prima a bordo dell'auto, e quando si è visto bloccato dai militari, avrebbe proceduto a piedi.

Inseguimento nella notte, per le vie cittadini, dei militare in quella che Salvatore Sultana, 24 anni, bracciante agricolo, con precedenti di polizia, sembra una folla fuga, finita senza ulteriori conseguenze solo per un caso fortunato, solo perchè nella notte le strade interessate dalla fuga dell'uomo erano deserte.

Riusciti a bloccarlo in tempo, i militari hanno dichiarato in arresto Sultana per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e guida senza patente, essendo risultata mai conseguita.