Siracusa, nascondeva in casa una pistola clandestina e cartucce: arrestato

Nascondeva in casa una pistola calibro 9 modello “BRUNI” in buone condizioni, perfettamente funzionante, con canna modificata, idonea allo sparo e corredata da cartucce dello stesso calibro.

La scoperta dei carabinieri a seguito di perquisizione domiciliare in casa di Giuseppe Pitino, 45 anni, disoccupato siracusano e pregiudicato. Quest'ultimo deteneva

l'arma all’interno dell’armadio della camera da letto. Inoltre, nascosti dentro una cassettina metallica, sono stati rinvenuti dai militari dell’Arma banconote di vario taglio per un totale di 10400 euro.

Per possesso di arma clandestina e munizionamento, Pitino è stato arrestato e condotto al Cavadonna.

Ulteriore verifiche tecnico-balistiche verranno effettuate sull’arma clandestina rinvenuta, per accertare se sia stata utilizzata o meno in passato per fatti delittuosi.