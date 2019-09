Siracusa, spaccio marijuana: denunciato un nigeriano

E' stato sorpreso vicino il Foro siracuano e a lui sono stati sequestrati 375 euro in contanti e 5 dosi di marijuana.

Si tratta di un nigeriano di 24 anni, denunciato per detenzione ai fini dello spaccio.

Inoltre, rispettivamente nei pressi di Via Italia 103 e nei pressi del Parco Robinson, sono stati segnalati due giovani per uso personale di droga.