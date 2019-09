Augusta, trovati e sequestrati 12 chilogrammi di hashish in un'abitazione in contrada Cozzo Margi

Trovati, dalla Polizia di Stato di Augusta, 12 chilogrammi di hashish in un'abitazione di contrada Cozzo Margi, a seguito di perquisizione domiciliare.

La casa, luogo di ritrovamento della droga, è in uso ad un uomo di 44 anni, attualmente in carcere per altra causa.

L'operazione rientra nel contrasto delle piazze dello spaccio in tutta la provincia aretusea messa in atto dalla Questura