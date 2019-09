Vinciullo: "Cancellati fondi per le chiese del SS. Crocifisso di Noto e della SS. Annunziata di Sortino"

Eliminati dalla Regione siciliana due progetti per un milione e seicentomila. A dirlo Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale.

"I progetti eliminati - dice Vinciullo - sono: 800.000,00 euro per il “Restauro e manutenzione straordinaria della cupola e dei cupolini della chiesa del SS. Crocifisso nel Comune di Noto”; 800.000,00 euro per il “Miglioramento strutturale, manutenzione straordinaria e restauro della chiesa della SS. Annunziata nel Comune di Sortino”.