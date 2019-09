Siracusa, maltempo: allagamenti nella zona Nord, Vigili del Fuoco al lavoro

Strade allagate, caditoie intasate, tombini saltati e tanti disagi. Questa la fotografia di Siracusa a seguito del maltempo che da questa mattina presto si è abbattuto sulla città.

Proprio oggi, primo giorno sui banchi per molte scuole. Questo, evidentemente, non ha fatto altro che ampliare gli intasamenti al traffico che si presentano ad ogni pioggia.

Particolarmente colpita la zona nord della città, per la quale sono stati necessari gli interventi dei Vigili del Fuoco, causa allagamenti.

Intanto la Protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla fino alle 24 di oggi.