Rosolini, squadra mista Municipale/Guardie ecologiche per vigilare sul conferimento dei rifiuti

Da martedì prossimo, a Rosolini, al seguito degli operatori ecologici vi saranno pattuglie miste composte da agenti della Municipale e Guardie Ecologiche per controllare l'eventuale conferimento di rifiuti difformi. Oltre al mancato ritiro dei sacchetti, i trasgressori saranno sanzionati come previsto per legge.

A darne notizia è il sindaco, Incatasciato, dopo il mancato ritiro questa mattina di diversi sacchetti di rifiuti. "Un mancato ritiro - è stato specificato dall'amministrazione - dovuto al fatto che nei sacchetti erano stati conferiti rifiuti difformi alla differenziata o conferiti in sacchetti neri".