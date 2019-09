Siracusa, trasporto urbano e sicurezza stradale: Ugl chiede l'intervento del sindaco

Chiede l'impegno del sindaco, Francesco Italia, il sindacato Ugl sul tema trasporto urbano e sicurezza stradale.

L'argomento, peraltro, era già stato affrontato con l'ex assessore Giovanni Randazzo, con il quale il sindacato aveva concordato di mettere in atto i suggerimenti tecnici esposti dai dirigenti Sindacali e dai dipendenti dell’Ast.

Il piano, infatti, prevedeva una migliore distribuzione dell’attuale carente servizio, anche per le tante tematiche Comune-AST, un servizio impostato in modo da poter sopperire i disagi delle zone :

- Zona Pizzuta ,Via Lentini - Rosolini - Carlentini - Portopalo e d’intorni; dove vi è la presenza di Tre Cliniche con un importante bacino di utenza.

- Zona Tribunale, sito in Viale Santa Panagia.

- Trasporto scolastico

Tra le problematiche portate all'attenzione del sindaco anche strade dissestate e servizio postale che da più tempo non funziona.