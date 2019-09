Esce per escursione in Pantelleria, scomparso da domenica

Esce per un'escursione in canoa a Pantelleria, nel Trapanese, e non torna più. Da domenica scorsa, un 20enne, originario di Padova, Federico Merlo, è scomparso da. E' stato il titolare del noleggio Vela a denunciare il mancato rientro del giovane che aveva lasciato a lui il cellulare. La canoa, come scrivono alcuni giornali e siti, è stata trovata tra gli scogli mentre il giubbotto salvagente era poco lontano. Alle ricerche partecipano carabinieri, capitaneria di porto, vigili del fuoco, protezione civile e anche un elicottero dell'82simo gruppo Sar di Trapani. La famiglia del giovane, originaria di Palermo è andata a Pantelleria.