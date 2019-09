Siracusa, rapina in una tabaccheria: asportato registratore di cassa

Rapina ieri sera, intorno alle 20.30, in una tabaccheria in via Torino angolo via Pescara, zona Borgata. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato, intervenuti sul posto, i malviventi si sarebbero introdotti all'interno dell'esercizio commerciale, a volto travisato e armati di coltello. Gli uomini avrebbero portato via il registratore di cassa con l'incasso della giornata. Indagini in corso