Melilli, l'ipermercato dell'Auchan acquisito da Conad

L'ipermercato del Centro commerciale Auchan di Melilli rientra tra quelli che passeranno sotto il marchio Conad.

La notizia è arrivata dalla stessa società che ha confermato il trasferimento di 109 punti di vendita con tutti i relativi 5.758 addetti della rete commerciale ex Auchan a Conad tra ottobre e febbraio. Tra questi c'è anche l'ipermecato di Melilli. Le altre strutture siciliane interessate dal passaggio sono due di Palermo, uno di Misterbianco e quello delle Porte di Catania.

L'integrazione della rete commerciale ex Auchan in quella Conad era già prevista dal piano industriale.