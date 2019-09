Rosolini, Antonino Floriddia e Paola Gambuzza i nuovi assessori

Un avvicendamento in Giunta e una new entry. Si tratta di Antonino Floriddia e Paola Gambuzza. Il primo in virtù della nuova normativa regionale la seconda al posto della dimissionaria Concetta Guarino.

"Desidero innanzitutto ringraziare la dottoressa Concetta Guarino per l’impegno profuso nel corso del suo mandato assessoriale. - commenta il sindaco Pippo Incatasciato - Un ringraziamento non formale ma sentito. La dottoressa Guarino ha portato avanti un lavoro incessante nell’esclusivo interesse della collettività diventando un punto di riferimento per deleghe e problematiche assegnatele. L’allargamento della nuova squadra darà un ulteriore input all’attività amministrativa per proseguire nel programma amministrativo. Questa Giunta – conclude Incatasciato - continuerà a portare avanti con volontà e coraggio gli obiettivi che ci siamo prefissati fin dall’inizio della nostra consiliatura. Passi avanti in questo senso ne sono stati fatti ma davanti a noi abbiamo sfide importanti per costruire una Rosolini migliore all’insegna dell’intrapreso cammino di cambiamento".

Le deleghe saranno attribuite successivamente.