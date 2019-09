Nel Catanese, la pensione è in ritardo: 74enne minaccia di darsi fuoco

Ha minacciato di darsi fuoco all'interno dell'ufficio Inps di Giarre per protestare contro ritardi nel pagamento della pensione alla moglie, un 74enne, nei confronti del quale è scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo una prima ricostruzione, la donna non riceve l'accredito dell''assegno sociale' da quattro mesi, da quando cioè ha cambiato domicilio. Esasperato dalla situazione stamattina l'uomo si è presentato all'ufficio Inps di Giarre con una tanica di benzina e un accendino, minacciando di agire come un 'bonzo'. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giarre. Il comandante ha avviato una lunga mediazione con l'anziano che è stato bloccato da militari dell'Arma, nonostante la forte resistenza opposta, che gli hanno sequestrando combustibile e innesco. La responsabile locale dell'istituto di previdenza si interesserà del caso. Il pensionato è stato condotto con un'ambulanza del 118 nell'ospedale di Acireale per accertamenti.