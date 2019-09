Noto, edilizia scolastica e disinfestazione: il sindaco Bonfanti incontra i dirigenti scolastici

Fare il punto su interventi di edilizia scolastica e di disinfestazione. Questo l'obiettivo dell'incontro che si è tenuto oggi, a Palazzo Ducezio, tra il sindaco Corrado Bonfanti, insieme con l’assessore alla Pubblica Istruzione Frankie Terranova ed i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e superiori di città.

Al tavolo anche la programmazione di alcune attività che coinvolgeranno tutti gli istituti scolastici cittadini, tra cui l’idea di portare la raccolta differenziata anche in classe.

"Una riunione operativa con tutti i dirigenti scolastici della nostra città - ha commentato il sindaco Corrado Bonfanti - per porre in essere le migliori condizioni per il nuovo ed entusiasmante anno scolastico alle porte".