Pallone Tensostatico di Belvedere ancora fuori uso, Eurialo in difficoltà per gli allenamenti

E' in difficoltà l'Eurialo per gli allenamenti che non potranno essere svolti all'interno del pallone tensostatico di Belvedere ancora inagibile a causa del temporale dello scorso inverno.

Inoltre, almeno per il momento, è stata ritirata l’autorizzazione per l’utilizzo della palestra del 12° istituto comprensivo.

“La scuola – spiega il vicepresidente dell’Eurialo Salvo Corso – utilizzava fino allo scorso anno il tensostatico nelle ore mattutine per l’attività motoria dei propri alunni. Ora invece si vedrà costretta a utilizzare anche al pomeriggio la palestra della Scuola Media, per poter permettere agli alunni di esercitare il loro diritto di svolgere l’attività di educazione fisica, considerando che l’istituto complessivo è formato da ben tre plessi con circa 850 iscritti. Dovranno pertanto alternarsi tra mattina e pomeriggio. Purtroppo lo apprendiamo solo adesso, benché il documento che il Consiglio di istituto ha inviato al Comune che spiega i motivi del diniego è datato 5 Luglio 2019. Adesso – dice ancora Corso - dovremo rifare tutto l’iter procedurale, confidando nella sempre gentile disponibilità del Dirigente Scolastico Dott.ssa Stefania Gallo, per poter utilizzare la palestra dalle 18,30 in poi, sacrificando lo spazio per le atlete più piccole. I tempi si allungheranno, visto che noi dovremo produrre una nuova richiesta documentata e poi la stessa dovrà essere vagliata ed eventualmente approvata dal consiglio di istituto che si dovrà riunire per discutere della vicenda”.

“E’ ora che l’Amministrazione comunale – l’appello di Corso - intervenga per risolvere il problema, commissionando i lavori per rimettere in funzione un impianto sportivo importante non solo per la scuola, ma anche e soprattutto per tutto il territorio di Belvedere”.