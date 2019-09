Siracusa, Vinciullo: "Sul Nuovo Ospedale non può calare il sipario"

"Sul Nuovo Ospedale di Siracusa non può calare il sipario". Così Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale.

"L’Ufficio Urbanistico del Comune, come era prevedibile e come è corretto che sia avvenuto, ha rispedito al mittente, cioè al Sindaco di Siracusa, la singolare, anomala e stupefacente richiesta sull’area dove costruire il Nuovo Ospedale" - dice Vinciullo.

Infine, l'ex deputato sollecita il sindaco, il direttore dell'Asp e l'assessore regionale alla Sanità a "difendere veramente il territorio"