Siracusa, controllo in cantiere edile: denunciato il gestore

Accesso dei Carabinieri della Stazione di Ortigia insieme a personale dello Spresal di Siracusa in un cantiere edile del centro storico.

Secondo quanto riferito dai militari dell'Arma, le opere provvisionali non sarebbero state costruite a regola d’arte, esponendo i lavoratori a gravi pericoli derivanti dalla potenziale caduta di oggetti dall’alto. Da qui la denuncia del gestore del cantiere, che, inoltre, non avrebbe redatto la documentazione necessaria relativa al “piano operativo di sicurezza”. Sarebbe stata, infine, accertata la mancata regolare assunzione di tutti i quattro operai presenti in cantiere.