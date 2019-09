Siracusa, servizio coordinato: controlli su strada, denunce e sanzioni

Articolato servizio di controllo del territorio la notte scorsa da parte dei Carabinieri di Siracusa finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, al rispetto del codice della strada e dell’uso di sostanze stupefacenti tra i più giovani.

A Floridia i Carabinieri della Tenenza hanno denunciato un 20enne siracusano, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: sottoposto a perquisizione personale è trovato in possesso di una busta contenente 4 grammi di marijuana.

Posti di controllo sono stati effettuati in corrispondenza delle principali arterie stradali: sono stati controllati oltre 80 veicoli, sanzionando 6 giovani alla guida del proprio ciclomotore senza casco.

Sempre durante i vari controlli serali e notturni 8 persone sono state segnalate alla Prefettura per l’uso personale di sostanze stupefacenti.

Sono stati effettuati anche mirati controlli nei confronti delle persone sottoposte a misure di prevenzione e cautelari: due ventenni siracusani entrambi disoccupati e con precedenti sono stati denunciati per violazione dell’obbligo di dimora il primo mentre il secondo per inosservanza della sorveglianza speciale.