Siracusa, down tour: al Pippo Di Natale Forze dell'ordine, Protezione civile e Vigili del fuoco

Forze dell'ordine, Protezione civile ed anche vigili del fuoco, ieri pomeriggio al Campo scuola Pippo Di Natale per il down tour in occasione del 40esimo anniversario dell’associazione italiana persone down.

I numerosi bambini intervenuti hanno avuto modo di salire sull’autopompa serbatoio dei pompieri, indossare l’elmo, vedere e toccare le attrezzature di soccorso e di sperimentare il percorso della pompieropoli a cura dell’associazione nazionale vigili del fuoco ricevendo il diploma di piccolo pompiere.