Oscurati 114 siti pirata che offrivano in diretta eventi sportivi, film e serie tv

Offrivano online in diretta eventi sportivi, film e serie tv a pagamento e in assenza di un accordo con il legittimo distributore. Oscurati dalla Guardia di finanza di Brescia 114 siti internet. I militari delle Fiamme gialle hanno notificato a tutti gli Isp (Internet Service Provider) operanti in Italia, un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Brescia.

I contenuti "pirata" erano disponibili sia in streaming sia on demand, e riportavano veri e propri palinsesti.