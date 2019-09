Siracusa, tentato furto in una palestra: denunciato un 25enne

Dovrà rispondere di tentato furto aggravato. Si tratta di un 25enne, denunciato dalla Polizia.

Una Volante è intervenuta nei pressi di una palestra in Via Accolla dove era stata segnalata la presenza di ladri in azione. Dopo una breve perlustrazione delle vie adiacenti, gli agenti hanno bloccato un uomo sospettato di aver tentato un furto all’interno della palestra.