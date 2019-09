Giuseppe Conte presenta alla Camera il programma del nuovo Governo

Un governo "per il Paese", per tutto il Paese. Giuseppe Conte è preparato per presentare al Parlamento il suo nuovo governo. Al suo fianco avrà da un lato Luigi Di Maio e un Movimento 5 stelle che non vuole rinnegare quanto fatto negli ultimi quattordici mesi, dall'altro Dario Franceschini in rappresentanza di un Pd che chiede di "cambiare tutto". La sfida sarà farli collaborare "lealmente", nella consapevolezza che fuori, pronti a infiammare le piazze, ci saranno Matteo Salvini e Giorgia Meloni, a invocare le elezioni.