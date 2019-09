Siracusa, bilancio: Burgio e Ficara firmatari di 2 emendamenti approvati

Voto contrario al Bilancio di previsione 2019, ma plauso ai consiglieri presenti che hanno consentito di approvare emendamenti importantissimi.

Questo il commento dei consiglieri del M5S, Chiara Ficara e Francesco Burgio, che hanno firmato i due emendamenti pentastellati approvati dall’aula.

"Il primo - scrivono i due consiglieri - consente di reperire 20 mila euro a favore del trasporto degli studenti pendolari dell’ultimo triennio delle scuole superiori, il secondo di 11 mila euro consente l’acquisto delle telecamere per il cimitero. L’auspicio - afferma Chiara Ficara - è che gli uffici preposti lavorino sull’iter per il trasporto scolastico in tempo utile all’apertura della scuola al fine di consentire ai ragazzi pendolari che devono raggiungere gli istituti superiori dalle due ex Frazioni Cassibile e Belvedere di godere dell' abbonamento".