Siracusa, De Simone: "Prezzi troppo alti per l'utilizzo del Campo scuola Pippo Di Natale"

Tariffe troppo alte per fare sport al Campo scuola Pippo Di Natale. A dirlo è il presidente della Consulta civica, Damiano De Simone, che si scaglia contro il sindaco Francesco Italia.

"I luoghi deputati allo sport - dice - sono tra i rifugi più sicuri e genuini per crescita dei nostri ragazzi", motivo per il quale aumentare il prezzo, continua De Simone, non è una mossa sana nei confronti della società.

"Se ha intenzione di fare cassa e far quadrare i conti in bilancio, - conclude - piuttosto che tassare chi offre sport ai ragazzi, provi a riscuotere, se ne è capace, anni di utenze non pagate dalla società che gestisse il business dello sport, che è ben diverso, presso la Cittadella dello Sport, che ad oggi a quanto pare sembra non aver adempiuto al pagamento delle somme onorando gli accordi"