Papa Francesco in Mozambico dona una copia in gesso smaltato della “Madonna delle Lacrime” di Siracusa

Papa Francesco, durante la sua visita di questi giorni in Mozambico, ha voluto donare, in segno di protezione, una copia esatta in gesso smaltato della “Madonna delle Lacrime” venerata nella città di Siracusa alla Casa Matteo. Quest'ultima si occupa di accoglienza dei poveri e degli emarginati.

Alla visita era presente anche il Presidente della Repubblica Niyusi.