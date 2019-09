Rosolini, furto aggravato in un fondo agricolo di 160 chilogrammi di carrube: arrestati in due

Sono stati arrestati dai Carabinieri, in flagranza di reato, Pietro Puglisi, 43 anni, e Salvatore Lorefice, 34 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine per i loro precedenti di polizia, entrambi accusati di furto aggravato.

I due sono stati fermati all'uscita di un fondo agricolo con sacchi pieni di carrube, per un totale di circa 160 chilogrammi pronti per essere portati via da un terreno privato nel quale i due si sarebbero introdotti. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre i due sono stati tradotti agli arresti domiciliari. Successivamente i due sono stati rimessi in libertà con l’obbligo giornaliero di presentazione alla Stazione dei Carabinieri.