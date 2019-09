Sorbello: "Siracusa partecipi al bando #Conciliamo per il welfare della famiglia"

Partecipare al bando nazionale #Conciliamo, una misura che destinerà ben 74 milioni di euro per progetti di welfare aziendale, miranti alla conciliazione famiglia-lavoro. Ad avanzare la proposta all'amministrazione è Salvo Sorbello, già delegato nazionale dei Comuni italiani per le politiche familiari.

"I fondi - spiega - sono destinati a interventi che promuovano appunto un welfare su misura per le famiglie e per migliorare la qualità della vita di mamme e papà lavoratori".

Il bando ha infatti come obiettivi specifici: il rilancio demografico, con la crescita della natalità, l’incremento dell’occupazione femminile, il riequilibrio dei carichi di lavoro fra uomini e donne, il sostegno alle famiglie con componenti disabili, la tutela della salute, il contrasto all’abbandono degli anziani.