Cutgana, potenziata l’offerta di “ScuolAmbiente”

Continua a “crescere” il progetto didattico integrato “ScuolAmbiente” realizzato dal centro di ricerca Cutgana dell’Università di Catania. Inoltre, il programma di offerte per l’anno scolastico 2019-2020 – che conferma i tirocini di “Alternanza Scuola Lavoro” - è stato ampliato.

Da quest’anno, infatti, sarà attivo il progetto “Scuola Sostenibile” che prevede il coinvolgimento degli istituti scolastici, degli studenti e delle famiglie sui temi della raccolta differenziata.

Il programma di “ScuolAmbiente” prevede le visite ai musei del “Carsismo Ibleo” di Siracusa, al “Diodoro Siculo” di Agira e “Stazione di Biologia marittima dell’Isola Lachea” di Aci Trezza, i Virtual tour di tutte le riserve (in 3D “Grotta Monello” e “Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi”) e i progetti di Educazione ambientale (“Biodiversità: il mondo a colori”, “Biodiversità marina: il mediterraneo e le sue ricchezze”, “Il Carsismo dei Monti Iblei”, “Fossili di Sicilia: impariamo a riconoscerli”, “I Pipistrelli… scopriamo come vivono”, “I Vulcani di Sicilia”, “L’inanellamento: attività scientifica di monitoraggio dell’avifauna”, “A…come acqua”, “Sviluppo sostenibile e alimentazione sostenibile”).

Saranno riproposti i pacchetti integrati con le visite guidate alle riserve naturali “Isola Bella” di Taormina, “Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi” e Amp Isole Ciclopi (anche con battello con il fondo trasparente “Nautilus”) di Aci Trezza, “Complesso Immacolatelle e Micio Conti” di San Gregorio, “Vallone di Piano della Corte” di Agira e alle tre aree protette siracusane “Grotta Monello” di Siracusa, “Complesso speleologico Villasmundo-S. Alfio” e “Grotta Palombara” di Melilli che comprendono anche la visita al Museo del Carsismo Ibleo.

E ancora i pacchetti “A scuola nelle Riserve: lezioni all’aperto” e “Progetto natura…costruiamo un pianeta sostenibile” (“Lo scrigno verde: un albero per la riserva” e il concorso “Disegna la tua riserva”).