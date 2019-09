Siracusa, Comitato Scuole Sicure: "Rispettare le misure “No slot”"

Non abbassare la guardia sul tema del vizio del gioco diffuso anche tra i minori. Questa la richiesta all'Amministrazione avanzata dal Comitato scuole sicure

“Come mai a Siracusa non si dà attuazione alle direttive “no slot” del Testo Unico sulla Legalità, adottato a fine 2016, a contrasto del gioco d’azzardo patologico, tra cui anche quella relativa alla distanza di almeno 500 metri che deve intercorrere tra le scuole e i centri scommesse o sale gioco”? Si chiede il Comitato scuole sicure di Siracusa, che ha riscontrato come la misura di prevenzione e contrasto del Gap (gioco d’azzardo patologico) a tutela dei minori, purtroppo, in diverse zone della città non viene affatto rispettata. “Ci sono scuole superiori- spiega il direttivo del Comitato- ubicate a meno di 10 passi a piedi da tali tipologie di esercizi e questo oltre a violare le indicazioni costituisce un’insidia, sia sotto il profilo della tentazione sia sotto quello della sicurezza”.