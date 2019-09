Governo lavora a manovra, Conte prepara discorso per le Camere

Il premier Conte prepara il discorso programmatico in vista del voto di fiducia di lunedì alla Camera e di martedì al Senato. Intanto si comincia a ragionare sulla manovra economica e si contano i dubbiosi per Palazzo Madama. L'ipotesi abolizione superticket e il pressing 5Stelle sulla revoca delle concessioni autostradali fra i nodi da sciogliere per il governo che si prepara alla manovra. Conte ieri pomeriggio ha avuto un colloquio telefonico con il presidente Usa Donald Trump. Lo ha reso noto la Casa Bianca sottolineando come i due leader abbiano fatto il punto sulle questioni bilaterali tra Stati Uniti e Italia.