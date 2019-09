Noto, lavoratori Polizia municipale senza stipendio: domani in sciopero

Irregolarità nell'erogazione dello stipendio i dipendenti della Polizia Municipale di Noto, nonostante le varie proteste portate avanti negli anni.

"Questa è una situazione che si protrae da ben quattro anni – tuona la Fpl Uil Siracusa con il segretario generale Alda Altamore - Niente retribuzione della performance, niente indennità di responsabilità dei servizi, niente altre indennità contrattualmente previste. In particolare, i dipendenti della Polizia Municipale e i turnisti, che ancora per un’altra estate hanno reso ineccepibilmente i servizi in turno, in reperibilità, feriali e festivi, alla cittadinanza, si ritrovano in mano invece che il giusto salario un pugno di mosche, nonostante per l’intera estate siano stati coperti i controlli delle aree pedonali, siano stati svolti correttamente i servizi durante i numerosi eventi e le manifestazioni religiose, spesso oltre la mezzanotte. Dopo quattro anni le giustificazioni addotte, anche direttamente dal sindaco di Noto, di ricorrenti problemi finanziari non sono più accettabili".

Per tale motivo il sindacato ha indetto lo sciopero dei lavoratori della Polizia Municipale per domenica 8 settembre.