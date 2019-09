Uragano Dorian alle Bahamas, si contano almeno 30 morti

Sale a 30 il numero di morti causati dall'uragano Dorian alle Bahamas, e i dispersi sarebbero migliaia. Si teme una strage: "Il bilancio finale delle vittime alle Bahamas - ha detto ieri il ministro della Sanità del Paese, Duane Sandsprovocate - sarà "sconcertante". Le autorità hanno inviato 200 sacchi per cadaveri nelle isole Abaco, le più colpite dell'arcipelago. La Croce Rossa Internazionale teme che il 45% delle case sulle isole di Grand Bahama e Abacos - vale a dire circa 13.000 immobili - siano state gravemente danneggiate o distrutte dall'uragano. Tantissimi residenti stanno usando i social per cercare di rintracciare amici e familiari e un sito: in particolare il DorianPeopleSearch.com elenca i nomi di oltre 5.500 individui di cui non si hanno notizie da giorni.

L'uragano Dorian è stato ora declassato a tempesta di categoria 1, con venti fino a una velocità massima di 144 chilometri orari: lo rende noto il Centro nazionale americano per gli uragani