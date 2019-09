Siracusa, spaccio in Ortigia: arrestato presunto pusher sorpreso con cocaina e marijuana

L'operazione antidroga dei Carabinieri continua incessantemente e, dopo il blitz nella zona alta della città nei giorni scorsi, adesso è Ortigia sotto la lente di ingrandimento.

Ieri sera, i militari hanno arrestato, in flagranza di reato, Michele Amenta, 21 anni, celibe, disoccupato, pregiudicato, perché sorpreso a cedere sostanza stupefacente ad assuntore locale, quest'ultimo bloccato ed identificato in uno studente siracusano di 15 anni, che è stato segnalato in Prefettura.

Sottoposto a perquisizione, Michele Amenta è stato trovato in possesso di 17 bustine di marijuana, per un peso di circa 18,50 grammi, 9 dosi di cocaina, di 2,20 grammi, 1 coltello da cucina con la lama sporca di sostanza stupefacente, 1 bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Il 21enne è stato rinchiuso a Cavadonna.

Il ragazzo a cui stava cedendo la dose, un 15enne, è stato segnalato