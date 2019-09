Contro il pregiudizio, arriva a Siracusa il “Down tour”

Arriva a Siracusa la 29esima tappa del “Down tour”, il camper che sta girando l'Italia per promuovere la conoscenza e la sensibilità a favore delle persone portatrici di questa sindrome. Il camper inizierà il suo giro per la città a partire da domenica 8 settembre, fino a giovedì 12.

“L'Amministrazione comunale - ha dichiarato il sindaco, Francesco Italia - è da sempre vicina al mondo dell'associazionismo sociale in città. La possibilità che Siracusa possa ospitare nei prossimi giorni una tappa del tour in camper dell'Associazione italiana portatori down costituisce un occasione importante di sensibilizzazione verso quel percorso di inclusione sociale che stiamo portando avanti ormai da diversi anni. Per quanto riguarda questi ragazzi posso dire conassoluta certezza che costituiscono un mondo bellissimo nella loro diversità, in grado di regalare grandi emozioni”.

“Per me un momento emozionante- ha detto l'assessore Gentile- per il calore che ho trovato incontrando questi genitori e questi ragazzi. Sono sicuro che le stesse emozioni riusciremo a regalarle alla città in questi giorni di presenza del camper a Siracusa”.