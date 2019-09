Siracusa-Avola-Lentini, servizio di accoglienza della Croce Rossa nei Pronto Soccorso

Parte anche nei Pronto soccorso degli ospedali di Siracusa, Avola e Lentini il Servizio di accoglienza dei volontari della Croce Rossa, così come previsto dal Protocollo d'intesa siglato a gennaio scorso dall'assessore regionale alla Salute, Razza e dal Comitato regionale della Croce Rossa.

Dopo un adeguato percorso di formazione, i volontari saranno presenti nelle sale d'aspetto dei reparti di emergenza 7 giorni su 7, due per ogni turno (dalle 10 alle 16 e dalle 16 alle 22). Saranno in divisa e forniti di tesserino di riconoscimento, pronti ad accogliere gli utenti, sia i pazienti che i familiari.

"Il servizio di accoglienza ha l’obiettivo - ha spiegato Il direttore generale Salvatore Lucio Ficarra - di migliorare l’umanizzazione della presa in carico del paziente, favorire la conoscenza delle modalità di accesso, accogliere gli eventuali familiari fornendo appropriato supporto alle persone più fragili, fornire nei tempi di attesa informazioni relative ai codici assegnati, facilitare l’accesso dei codici rosa, ovvero delle persone vittime di violenza di genere e di maltrattamenti, prestare accoglienza privilegiata nei tempi di attesa ai bambini e agli adolescenti, avendo cura dei bisogni specifici dell’età evolutiva. I volontari, inoltre, avranno il compito di intercettare il disorientamento e i bisogni espressi ed inespressi, rispondere alla domanda di informazione e alle necessità e dell’utente e dell’accompagnatore, assicurare la somministrazione dei moduli per l’acquisizione del consenso informato e la raccolta dei dati ai fini della rilevazione della qualità percepita dall’utenza".