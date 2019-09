Augusta, non si ferma all'Alt della Polizia e viaggia su auto sottoposta a sequestro

Non si sarebbe fermato all'Alt della Polizia di Stato. Il fatto è successo ad Augusta, dove l'uomo è stato successivamente rintracciato e sottoposto a controlli. L'auto sul quale viaggiava risultava sottoposta a sequestro amministrativo, per tale motivo l'uomo è stato denunciato. Inoltre, sono state elevate sanzioni per mancanza dell'assicurazione obbligatoria e della revisione e per non essersi fermato all’Alt.