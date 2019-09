Noto, aggredisce fisicamente la moglie: denunciato 28enne

E' stato denunciato dalla Polizia di Stato di Noto, Z.G., di 28 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo, lo scorso luglio, avrebbe aggredito la compagna di 31 anni. Quest'ultima ha riferito alla polizia di essere stata aggredita fisicamente dall'uomo perchè geloso del fatto che la stessa avesse accompagnato il figlio, nato da una relazione, dalla ex suocera per farlo incontrare con il padre.

Il 28enne, peraltro, sarebbe già autore di simili reati in passato. Nei suoi confronti è stato notificato il provvedimento di Ammonimento del Questore.