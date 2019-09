Siracusa, trovato hashish vicino al Foro siracusano ed in via Italia 103: indagini

Continuano i controlli a Siracusa della Polizia di Stato nell'ambito dell’attività di contrasto alle piazze dello.

Proprio ieri, vicino i giardini pubblici del Foro Siracusano, gli Agenti hanno rinvenuto 5 grammi di hashish e, nelle adiacenze di una palazzina sita in Via Italia 103, 41 dosi della stessa sostanza stupefacente, un foglio manoscritto recante nomi e cifre, più 35 euro in contanti.