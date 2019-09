Siracusa prima provincia siciliana in atletica Leggera e negli sport paralimpici

Siracusa prima provincia siciliana in Atletica Leggera e settima negli sport paralimpici. La classifica è stilata da “Il Sole 24 Ore” sugli indici di sportività nelle 107 province italiane.

“La classifica del Sole 24 Ore sugli indici di sportività colloca la nostra provincia al 74esimo posto in Italia (su 107) e al 48esimo posto per tasso di praticabilità sportiva. Positivo, soprattutto, è il fatto che rispetto al 2015, quando eravamo 98esimi, nella classifica generale abbiamo scalato 24 posizioni. - dice il sindaco, Francesco Italia - “Ma tra i dati della graduatoria ce n'è uno che mi inorgoglisce più di tutti e che, temo, sfuggirà a molti: il settimo posto in Italia e primo in Sicilia per le attività negli sport paralimpici. Ringrazio quanti sono impegnati in questo settore così socialmente rilevante e rivendico quanto fatto dalle ultime due amministrazioni comunali per rendere la città sempre più accessibile ascoltando e tentando di dare risposte alle istanze di chi vive una condizione di svantaggio.

“Dal 2015, l'Amministrazione è stata impegnata in un esteso piano di manutenzioni negli impianti sportivi come non si ricordava da decenni. Non è forse un caso, allora, che scorrendo le classifiche ci piazziamo al 40esimo posto per la pratica dell'atletica leggera. In questa specialità, che di recente ha visto il siracusano Matteo Melluzzo collocarsi come secondo italiano di sempre tra gli under 18 nei 100 metri, bisogna scendere di 30 posizioni per trovare la seconda città siciliana (Messina), e il sito Atleticalive.it motiva questo risultato con il ritorno alla piena funzionalità del campo scuola 'Pippo Di Natale'. Degni nota sono anche il 16esimo posto per gli sport di squadra minori, il 17esimo nel tennis, il 25esimo nel calcio dilettantistico e il 26esimo negli sport d'acqua. “Prendo le classifiche per quello che sono, cioè un'immagine temporanea che aiuta a misurare il valore delle scelte fatte. Registro il dato con soddisfazione ma non canto vittoria. Sono consapevole delle tante criticità ancora esistenti e del lavoro che ci aspetta per migliorare l'impiantistica e la qualità delle gestioni per scalare ogni anno nuove posizioni”.