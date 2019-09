Siracusa, al Pronto soccorso con pistola giocattolo: denunciato

Qualche istante di preoccupazione ieri mattina al Pronto soccorso di Siracusa.

Nella sala d'attesa una persona ha notato che dallo zainetto di un uomo fuoriusciva il calcio di una pistola, ha allertato l'agente del posto fisso di Polizia. Quest'ultimo ha richiesto l'intervento di una volante e, dopo aver portato l'uomo e lo zainetto in ufficio, ha scoperto che si trattava di una pistola giocattolo, priva del tappo rosso.

L'uomo, un siracusano di 37 anni, che non ha saputo fornire spiegazioni plausibili, è stato denunciato per procurato allarme.