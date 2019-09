Nuovo Governo, lunedì e martedì si vota la fiducia alla Camera e al Senato

Lunedì si vota alla Camera la fiducia al nuovo governo. Martedì toccherà al Senato. Il leader leghista sarà in piazza davanti a Montecitorio, dove è in programma una manifestazione indetta da Giorgia Meloni. I governatori leghisti del Nord Alberto Cirio e Attilio Fontana promettono che faranno asse contro un governo che ha dentro tanti ministri del Sud. E qualche malumore trapelano già tra le fila M5s: Gianluigi Paragone annuncia che non voterà la fiducia, Andrea Colletti definisce un "errore" la scelta di Gentiloni, l'eurodeputato lamenta l'esito del negoziato sui ministri.