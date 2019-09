Siracusa, sciopero dei lavoratori appalto pulizie Inps il 9 e 10 settembre

Braccia incrociate il 9 e il 10 settembre prossimo da parte dei lavoratori dell'appalto pulizie Inps di Siracusa.

A proclamarlo la Filcams Cgil a causa della mancata erogazione degli stipendi di giugno, luglio, e della 14esima.

I lavoratori, fa sapere il sindacato, si asterranno dal servizio per l’intero turno di lavoro.

"Le norme contrattuali - riferisce Alessandro Vasquez, segretario provinciale Filcams Cgil - prevedono espressamente che il pagamento delle spettanze deve essere corrisposto a fine mese e comunque entro e non oltre il 15°giorno del mese successivo, pena la corresponsione degli interessi. A questo punto - conclude - la committente sarà chiamata quale obbligata in solido a corrispondere quanto dovuto ai lavoratori e non erogato dall’impresa appaltatrice".