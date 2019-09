Siracusa, Piano tutela qualità dell'aria: Fratelli d'Italia: "Il Comune si opponga ai ricorsi delle industrie"

"Il Sindaco di Siracusa valuti rapidamente la costituzione ad opponendum nel processo amministrativo per difendere il Piano regionale di tutela della qualità dell'aria": la sollecitazione arriva dal coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Paolo Cavallaro.

Il 28 novembre al Tar di Palermo, infatti, si discute dei ricorsi presentati dalle industrie del quadrilatero industriale, con i quali è stato impugnato il Piano regionale, decretato dalla Regione a luglio 2018 che, se applicato, determinerebbe una drastica riduzione delle emissioni, parametri più restrittivi e revisioni delle AIA.

"Ci auguriamo - conclude Cavallaro - che il tema trovi spazio di discussione e di confronto anche in Consiglio comunale perché non cali il silenzio mentre a Palermo si consuma una battaglia epocale per la difesa del nostro territorio e della salute dei cittadini".