Priolo Gargallo, Alessandro Biamonte eletto presidente del Consiglio comunale

E' stato eletto all'unanimità Alessandro Biamonte, leader di Prospettiva Priolo Gargallo, nuovo presidente del consiglio comunale.

"Prosegue la linea già annunciata al momento del mio insediamento, per arrivare alla riappacificazione del Paese" - commenta il sindaco Pippo Gianni, in merito all'elezione di un presidente in opposizione.

"Siamo in una fase critica per il paese ed una parte del consiglio comunale ci ha chiesto di assumerci questa responsabilità, questo ruolo di garanzia lasciato vacante per fatti che nulla hanno a che vedere con il rimpasto di maggioranza" - dice Angelo Laposata, il nuovo capo gruppo di Prospettive Priolo Gargallo.

"Oggi - commenta Biamonte - è accaduto un evento storico, ove la politica ha abbandonato l’egoismo e le ambizioni personali per il bene comune in uno dei momenti più difficili e tristi della storia del nostro territorio il nostro paese è ridotto in condizioni disastrose. Ciò comporta l’impegno di tutti noi e nessuno con un minimo di responsabilità e rispetto del ruolo istituzionale che ricopre può esimersi nel dare il proprio contributo. - dice Biamonte - Il mio sarà un mandato presidenziale improntato sulla volontà di garantire i diritti/doveri di tutti i membri del Consiglio Comunale. Sarà una gestione innovativa che darà i propri frutti in tempi brevissimi, una presidenza aperta a tutte le forze politiche e ad ogni singolo cittadino con l’ambizione di diventare punto di riferimento per il paese pur essendo persona di parte con una precisa identità e appartenenza politica di opposizione all’attuale amministrazione. Ho ben chiaro che i miei primi doveri nel presiedere questa assemblea saranno quelli del rigore, dell’equilibrio e dell’imparzialità per assicurare una democratica dialettica tra i consiglieri di maggioranza e di opposizione, consentendo a ciascun Consigliere l’attuazione delle prerogative a lui attribuite dalla legge e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale."