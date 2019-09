Siracusa, oltre 300mila euro per la facciata della chiesa di San Filippo Apostolo

La Giunta regionale ha finanziato con 331.500 euro i lavori di recupero e conservazione della facciata della chiesa San Filippo Apostolo di Siracusa.

“Si tratta di un luogo sacro di straordinaria valenza per la città - commenta l'assessore regionale, Edy Bandiera - sia per la tradizione storica che per la sua ubicazione all’interno dell’ antico quartiere ebraico della Giudecca di Ortigia, meta dei tanti visitatori e turisti"

La chiesa di San Filippo è rimasta chiusa dal 1968 per problemi statici e strutturali fino al 2010 data in cui è stata riaperta grazie ad un rilevante intervento di risanamento strutturale portato avanti dal Genio Civile di Siracusa.

Grande soddisfazione è stata espressa da Padre Flavio Cappuccio, parroco di San Filippo Apostolo che "ricomprende in una singolare sintesi - dichiara padre Cappuccio - tutta la storia siracusana.