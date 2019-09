Buccheri, diserbo strade provinciali: il sindaco Caiazzo "Interventi parziali"

Immediata la replica del sindaco di Buccheri, Alessandro Caiazzo, riguardo i lavori di diserbo che sarebbero stati completati sulle strade provinciali su disposizione del Libero Consorzio: "Sulla strada provinciale n° 5 Buccheri-San Giovanni - precisa il primo cittadino - è stato effettuato un taglio parziale riferito sono nella parte iniziale della strada provinciale per permettere il rifacimento della segnaletica orizzontale, ma dal km 8 al bivio di Francofonte non ci sono stati interventi e in alcuni tratti la strada è chiusa dalla vegetazione".

“La la Sp72 Margio Tallarita Frassino, invece, giace nel dimenticatoio – chiosa il presidente del Consiglio comunale Gianni Garfì - nonostante le innumerevoli segnalazioni, con la carreggiata percorribile da una sola auto perché invasa da erbacce e rovi, canali di raccolta acque completamente otturati e manto pericolosamente dissestato in contrada Frassino, con grave pericolo per gli autoveicoli che vi transitano".