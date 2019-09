Siracusa, nuovo blitz in via Immordini: 4 arresti e sequestro di droga, denaro e ricetrasmittenti

Nuovo blitz nella piazza di spaccio di via Immordini, a Siracusa.

Ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Siracusa, e della Stazione di Ortigia, hanno arrestato nella flagranza di detenzione e spaccio di stupefacente tre siracusani: Enrico De Angelis, 26 anni, Francesco Campailla di 47 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, Alfio Gagliano 21 anni, con precedenti specifici e un 17enne anch'egli con precedenti. Due trentenni siracusani sono stati denunciati. Inutile il loro tentativo di darsi alla fuga per sfuggire alla cattura.



Sotto sequestro sono finiti i cellulari degli arrestati e uno zaino contenente 139 dosi di marijuana per un totale di 125 grammi, 14 dosi di hashish per un totale di 25 grammi e 132 dosi di cocaina per un totale di 38 grammi. Il 17enne, perquisito, è stato trovato in possesso di quasi 600 euro mentre Campailla ne aveva 240. Il denaro è ritenuto dagli investigatori provento dell’attività di spaccio.

Sequestrate anche quattro ricetrasmittenti monocanale coi rispettivi carica batterie da tavolo e altrettanti cellulari, che con ogni probabilità venivano utilizzate com strumento per avvisare sull'arrivo delle Forze di Polizia al fine di eludere possibili controlli.

De Angelis, Campailla e Gagliano sono stati ristretti nel carcere di Cavadonna. Il minorenne è stato accompagnato presso il “Centro di prima accoglienza per minori” di Catania.